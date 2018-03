Vojvodina ispustila pobedu u Nišu protiv Radničkog

Fudbaleri Radničkog iz Niša i Vojvodine igrali su danas nerešeno 1:1 u derbi utakmici 29. kola Super lige Srbije.

Utakmica na stadionu Čair u Nišu bila je izuzetno napeta i dinamična, ali na kraju nije bilo pobednika. Pored golova, vidjen je i jedanaesterac za domaćina, na čijoj klupi je debitovao Dragan Antić, ali i isključenja u ekipi Vojvodine.

Prvo je početkom drugog poluvremena drugi žuti karton u ekipi Voše dobio Eze Okeuhi, da bi potom i trener Ilija Stolica dobio crveni karton zbog protesta.

Ipak, to nije mnogo poremetilo Novosadjane koji su u Nišu prvi uspeli da dodju do vodjstva, a strelac je bio Lazar Zličić u 54. minutu. Upravo on je izveo korner i dodao loptu do Jovančića, ovaj mu je odigrao povatni pas, a potom je Zličić sjajno šutirao sa oko 13, 14 metara iskosa i preciznim udarcem pogodio dalji ugao gola Mladena Živkovića.

Nišlije su potom preuzele inicijativu, Vojvodina se branila, ali u tome nije bila uspešna, pošto je Radnički u samoj završnici uspeo da dodje do izjednačenja.

Radnički je prvo imao odličnu priliku da dodje do izjednačenja u 74. minutu, ali je golman Vojvodine Emil Rockov odbranio jedanaesterac Milanu Pavkovu.

Situacija na terenu se ipak promenila u 89. minutu, a izjednačujući pogodak za Radnički postigao je Nikola Stanković koji je u igru ušao samo nekoliko minuta ranije.

Radnički je posle današnjeg remija treći sa 50 bodova, dok Vojvodina još uvek nije uspela da osigura plasman u plej-of, pa ja tako osma sa 41 bodom, šest više od Mladosti koja sutra dočekuje Crvenu zvezdu.

U ostalim utakmicama igranim od 15 časova, Radnik je na svom terenu sa 1:0 pobedio Javor, a strelac pobedonosnog gola bio je Miloš Milovanoviću 10. minutu. Borac je na svom terenu sa 2:0 slavio protiv Mačve, dok su Zemun i Napredak igrali nerešeno 1:1.

(Beta)