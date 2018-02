Senat Poljske usvojio izmene zakona o Institutu pamćenja naroda

Gornji dom poljskog parlamenta usvojio je noćas izmene zakona kojima se skida odgovornost Poljske i Poljaka za saučesništvo u nacističkim zločinima tokom Drugog svetskog rata i kojim će se javno pominjanje da su neki Poljaci učestvovali u Holokaustu i pogromima Jevreja kažnjavati kao kleveta.

Za zakon koji je izazvao oštar diplomatski spor Poljske i Izraela i reakcije Stejt departmenta SAD, glasalo je 57 senatora, 23 su bila protiv, dok se dvoje uzdržalo.

Senatori vladajuće konzervativne stranke Pravo i Pravda odbili su dalje amandmane opozicije koja je tražila da se u zakonu precizira da je reč pre svega o borbi protiv izraza „poljski logori smrti“ za Aušvic, Treblinku i druge koje su nemački nacisti podigli tokom Drugog svetskog rata u okupiranoj Poljskoj za Hitlerovo „konačno rešenje jevrejskog pitanja“ u gasnim komorama logora.

Taj izraz koriste mediji u Evropi i svetu da ukažu na geografsku odrednicu gde su se logori nalazili, ali Poljska sa konzervativcima Jaroslava Kačinjskog na čelu to tumači iskjučivo kao klevetu i zaveru da se umanji odgovornost Nemaca za Holokaust i da se saučesništvo prenese na Poljake.

„Moramo da damo svetu jasan signal da nećemo dozvoliti da Poljsku i dalje vredjaju“, kazao je jedan od predlagača tih izmena Zakona o Institutu pamćenja naroda, zamenik ministra pravde Patrik Jaki.

Izrael je oštro protestovao protiv izmena zakona, jer dozvoljava samo naučna istraživanja o udelu nekih Poljaka u pogromima i ubijanju Jevreja tokom Drugog svetskog rata, ali kao kleveta bi moglo krivično da se goni to ako o istorijski dokazanim i dokumentovanim masakrima Poljaka nad Jevrejima u selu Jedvabne, ili 1946. godine posle rata u gradu Kjelce, budu u javnosti govorile preživele žrtve Holokausta.

Poljski vladajući konzervativci odbili su da unesu objašnjenja i izmenama preciziraju zakon, jer bi, kako su naveli zvaničnici, izmene pod pritiskom strane države, Izraela, značile da Poljska nije suverena zemlja.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izmene zakona označio je za pokušaj Poljske da revidira istoriju, a izraelski Kneset kao odgovor priprema zakon po kome bi kontroverzni poljski zakon značio negiranje Holokausta, što je u Izraelu krivično delo, preneli su poljski mediji.

Stejt department SAD upozorio je Poljsku da novi kontroverzni paragrafi i pretnja kaznom od tri godine zatvora guše slobodu govora i sprečavaju debatu o istorijskim dogadjajima.

„Svi moramo da vodimo računa o tome da ne sprečavamo debatu o Holokaustu“, upozorio je noćas Stejt department i naglasio da takva politika poljskih vlasti može imati posledice po odnose sa drugim važnim saveznikom SAD, Izraelom.

Paradoksalno, želja poljske stranke Pravo i Pravda da eliminiše iz medija i javnog prostora izraz „poljski logori smrti“, donela je na internetu upravo suprotno i sada se priča samo o poljskim logorima smrti dok se minimalno pominju nemački logori kada je reč o Aušvicu.

„Pitanje je da li je vredelo počinjati to samo da bi se 30 miliona puta na internetu upotrebio izraz poljski logori smrti. Da je Poljska angažovala uglednu američku advokatsku kancelariju koja bi masovno tužila razne redakcije i uspela bi da pobedi u nekom od tih sudjenja, to bi bilo efikasnije nego da se u naše zakone za to unosi zatvorska kazna“, kazao je televiziji Polsat politikolog Antoni Dudek.

Zakon koji je izazvao oštre reakcije ne samo Tel Aviva već i zvaničnog Kijeva, stupiće na snagu čim ga potpiše predsednik Poljske Andžej Duda.

(Beta)