Spavate u toploj sobi? Ne biste trebali iz više razloga

Osim što bi, kako kažu stručnjaci, prostorija u kojoj spavamo trebala biti uredna i bez puno stvari, treba paziti i na temperaturu u njoj.

Koliko god vam hladno bilo pre odlaska u krevet, paljenje grejanja nije rešenje. Kako prenosi Bright Side, telu padne temperatura u večernjim satima i to je jedan od signala da je vreme za spavanje. Ako je soba pretopla, telo se ne može umiriti i koliko god bili pospani, verovatno nećete moći duže utonuti u san.

Grejanje sobe povećava nivo karbon monoksida u prostoriji, a što je ono duže upaljeno to je i nivo veći, pa može doći do jakog bola u grudima i razvijanja srčanih problema. Manje opasan, ali ne zanemariv problem je suva koža do koje dolazi zbog nedostatka vlage. U težim slučajevima može se početi i perutati. Takođe, isušeni vazduh je lošijeg kvaliteta, a u njemu bakterije dugo preživljavaju.

Upaljeno grejanje tokom cele noći može dovesti do pada imuniteta i čestih bolesti, ali i respiratornih problema. Otiđite pod topli tuš, obucite čarape i nešto u čemu vam je toplije i dobro se pokrijte, ali ne povećavajte temperaturu u sobi na visoke temperature.

