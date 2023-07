3 surove istine o muškarcima koje treba da zna svaka žena od 5 do 95 godina

Kada jednom shvatite ove 3 istine, više nema razočarenja. Donosimo vam 3 istine o muškarcima po psihološkinji Viktoriji Kristi.

Evo o čemu se radi:

1. Ako ste godinama u vezi i on ne predlaže brak – vaša veza nema budućnosti

Godinama ste u vezi, a on nikada neće da priča o vama kao paru. Čim započnete temu zajedničke budućnosti, on menja tok razgovora. Da, verovatno mu se sviđate, ali ne toliko da bi vas oženio. Sa vama je u vezi dok ne naiđe ona prava. Shvatite ovo i nastavite dalje.

2. Ako mu se zaista sviđate on će se postarati da ti to uvidite

Ako vas dugo ne zove ili ne stavlja vam do znanja da treba da se vidite – ne voli vas, ne dopadate mu se. Čak i najsramežljiviji muškarac će napraviti korak napred, uraditi bilo šta da vam stavi do znanja da mu se sviđate, da vas na neki način privoli, osvoji, rezerviše za sebe… Ako ne pravi niti jedan korak u tom pravcu – jednostavno mu se ne dopadate.

3. Ako vam kaže „trenutno ne želim ozbiljnu vezu“ to znači „ne želi vezu sa vama“

Ako muškarac trenutno nije za vezu jer je „kriza u zemlji“, jer „ste previše mladi“, jer „nije završio fakultet“, jer „nije našao posao“ – to znači da jednostavno nije spreman da preuzme odgovornost. Tužno je i bolno shvatiti to, ali da vas voli bio bi spreman na sve i uprkos svemu – jednostavno.

Još malo surovih istina o muškarcima:

Ako vas uvredi – nije to njegov karakter, nego vas ne poštuje.

Ako vas krivi za sve, zamera svaku sitnicu, to ne znači da je zahtevan – to znači da vas on ne prihvata takvu kakva jeste.

Ako vam ne daje komplimente i nikad ne poklanja cveće, to ne znači da je on osoba koja čvrsto stoji na zemlji već za njega niste toliko važni ni vredni da bi potrošio novac na vas, a ni emocije.

Čak i veoma škrt čovek će udeliti poneku lepu reč, jer kompliment ne košta ništa.

Ako se sviđate muškarcu, on će se postarati da vi to shvatite i neće biti potrebno da tumačite i opravdavate njegove postupke, prenosi Novi.ba.

