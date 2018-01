Super trik: Evo kako da izbegnete da vas neko „davi“ pričom na putovanju

Zavalili ste se u sedište tramvaja, autobusa, voza ili aviona – i opustili se. Ali saputnik na susednom sedištu ima drugačije planove za vas. On nije zamislio da će mirovati do svog odredišta već naprotiv, družiti se, i to upravo s vama.

„Odakle ste, kuda idete, jeste li samo u poseti, gde živite i kome idete“ samo su neka od pitanja vašeg znatiželjnog suseda.

Kako prenose mediji u regionu, najbolje je da sedite u srednjem delu aviona, a najgore u repu Želite li u startu izbeći ovakvu situaciju, čim dođete do svog sedišta , pozdravite se, ali izbegavajte kontakt očima.

Lagano se telom odmaknite od njega i pravite se da spavate, savetuje stručnjak za govor tela Džo Navaro, bivši agent FBI-a i autor knjiga „Glasnije od reči“ i „Šta telo govori“.

Gledanje u oči je izvrstan način komunikacije, povezivanja, ali i flerta. Kontak očima trebate izbegavati ako želite biti na miru. Onog trenutka kad uspostavite kontakt očima, kao da ste dali dozvolu za razgovor, ističe Navaro.

Međutim, to ne znači da će svi ljudi shvatiti vaš mig. Većinom ljudi traže sagovornika ako su napeti i nervozni, a najčešće su takvi u avionu. Ali ima i oni koji razgovor započinju samo zato jer je to određena društvena norma, tvrdi psiholog Maurin Erber sa Univerziteta Northeastern Illinois.