Rok do srede: Ko ne plati, kazna i 5.000 dinara

U sredu 14. novembra ističe rok za plaćanje poslednje rate ovogodišnjeg poreza na imovinu.

Ovaj porez može se platiti u četiri rate. Prva rata do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta i četvrta do 15. novembra.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu od 11 odsto, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara, piše Dnevnik.