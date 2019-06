Predsednik zapretio: Izvešću vojsku na ulice ako pokušaju sa održavanjem izbora

Albanski predsednik Ilir Meta rekao je na sastanku sa ambasadorima zemalja članica EU da će u svojstvu vrhovnog komandanta izvesti vojsku na ulice, ako se pokuša sa održavanjem lokalnih izbora 30. juna, koje je odložio, prenosi Bugarska nacionalna televizija (BNT).

Kako navodi albanski list Šćip, albanski predsednik je rekao da je dobio informacije od stranih službi da će biti izazvani neredi na ulicama gradova u Albaniji ukoliko dođe do održavanje izbora i da on kao šef države ne može to da prihvati.

Sastanak koji je Meta održao sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije trajao je dva sata i bio je posvećen političkog krizi u zemlji, posebno njegovoj odluci da odloži izbore.

Meta je ranije danas poslao pismo ambasadorima, objašnjavajući razloge o odlaganju izbora, pritom dodajući da „Albanci neće glasati 30. juna“.

U pismu je ocenio postupak vladajuće albanske stranke Socijalističke partije o njegovom opozivu kao državni udar.

Između ostalog, Meta je obećao da će pokušati dovesti premijera albanske države Edija Rame i lidera glavne opozicione stranke Demokratske partije Ljuljzima Baše za pregovarački sto, kako bi se pronašlo rešenje.

Ako uspe u tome, kako se navodi, zamoliće opoziciju da odustane od zakazanog protesta „ujedinjene albanske opozicije“ zakazanog za 21. jun.

