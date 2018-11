Jedna plavuša pokušala je da uradi nešto što nije baš najpametnije.

Naime, zgodna devojka se skinula i zaletela se da skoči u jezero. Međutim, jezero je bilo zaleđeno i ona se pošteno ugruvala.

Da li je htela da se našali? Šta god da joj je bio cilj, njena odluka nije baš bila dobra po nju.

I’ll just jump in this lake, what could go wrong? pic.twitter.com/rGPlpky26V

— Darwin Award 🔞 (@AwardsDarwin) November 15, 2018