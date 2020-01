Smučilo joj se što muž mnogo pije, pa mu spremila GADNU OSVETU

Dobar pokušaj…

Umorna od navike njenog muža da pije, jedna žena iz Meksika odlučila je da ga natera da pomisli kako je postao alergičan na alkoholna pića, tako što mu je ubacivala prirodne laksative kao što su ricinusovo ulje i ekstrakt šljive u pivo.

Posle savetovanja na različitim internet stranicama i forumima, Mišel N., mlada žena iz meksičke savezne države Sinaloa, osmislila je plan kako svoga supruga Hozea Brajana da natera da prestane da pije.

Uspela je da nabavi mešavinu ricinusovog ulja i ekstrakta šljive i počela je da stavlja nekoliko kapi u njegove pivske flaše, kako bi postigla blagi, postupni laksativni efekat. Hoze je kasnije rekao policiji da mu je bilo čudno to što mu je žena stalno nudila da mu donosi i otvara pivo, ali ednostavno je „pustio da bude voljen i mažen“, prenosi Oddity Central.

Kako su prirodni laksativi započeli da rade svoj posao u Hozeovim crevima, supruga je pokušala da ga uveri da je proliv znak alergije, najverovatnije na alkohol. On nije želeo da dopusti da mu strah pokvari uživanje u alkoholu, pa je počeo da pije tablete za želudac i nastavio da pije normalno. Ženi je čak u šali rekao da je wc blizu, pa neće imati problema.

Njoj to nije bilo smešno pa je iz očaja, da ga natera da prestane da pije, počela da stavlja više laksativa u njegovo pivo. Do sledećeg jutra proliv Hozea Brajana postao je toliko loš da nije mogao da dođe ni do kupatila. Simptomi, uključujući jaku dehidraciju, postajali su toliko loši da supruga nije imala drugog izbora nego da ga odvede u lokalnu bolnicu.

Kad su ga pitali o uzroku njegove dijareje, muškarac je navodno rekao lekarima da više nikada neće piti pivo, jer osim nelagode u želucu, patio je i od ozbiljnih grčeva zbog kojih nije mogao ni sedne.

Meksička Vanguardia piše kako je žena na kraju priznala mužu da je ona kriva za njegov proliv. Mišel je odvedena u pritvor i verovatno je čeka optužnica.