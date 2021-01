Namirnice koje remete san i zbog kojih ustajete UMORNI, a i budite se noću

Puno faktora utiče na kvalitet vašeg sna, a hrana koju unesete u telo jedan je od njih. Postoje razne vrste hrane koje mogu dovesti do toga da se budite u toku noći ako je konzumirate neposredno pre odlaska na spavanje. To je obično slučaj kada je teško svariti, ili ona izaziva gorušicu i kiselinu.

Probajte da je izbegnete, ako ne u potpunosti, ono makar nekoliko sati pre nego što legnete.

Pržena hrana

Hrana sa velikim sadržajem masti, poput pržene piletine ili pomfrita, nije pametan izbor za ishranu pre spavanja. Ona se teško vari i može dovesti do povratka kiseline u jednjak, što je veoma neprijatno. Ovo takođe važi i za krofne.

Gazirana pića

Kada konzumiramo pića koja sadrže ugljen-dioksid, to može dovesti do nadutosti i pritiska u stomaku, zbog koga se možemo probuditi usred noći. To se odnosi na sve vrste gaziranih pića.

Sokovi

Sokovi od voća poput narandže, grejpfruta ili ananasa imaju visoku kiselost koja nikako ne prija našem organizmu tokom večeri i noći. Zato se preporučuje da se konzumiraju ranije u toku dana.

Čokolada

Čokolada nas može osloboditi stresa i opustiti, ali postoji jedan faktor zbog koga je ne treba jesti pre spavanja, a to je činjenica da sadrži kofein. Istina je da ga u njoj nema u tolikoj meri kao u kafi ili čaju, ali svakako može izazvati nesanicu.

Crveno meso

Crveno meso ima koristi za organizam, ali je veoma teško za varenje. Za to je potrebno preusmeravanje krvi u digestivni sistem, a to može izazvati okretanje u krevetu tokom cele noći (nemiran san).

Šećer

Šećer iz hrane koju pojedete uveče može uticati na nivo šećera u vašoj krvi, što može dovesti do buđenja u toku noći i to čak i iz dubokog sna. Bez obzira koliko može delovati primamljivo, izbegavajte šećer predveče kako se ne biste probudili umorni, prenose mediji.

