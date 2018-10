Klonite se ovih astroloških ljubavnih kombinacija – paklene su!

Možda si pala na lošeg momka, i to je u redu sve dok nije loš po tebe. Nažalost, postoje neki tipovi koji nisu ni loši ni dobri, ali predstavljaju paklenu kombinaciju, prenose mediji u regionu.

Ovan

Ništa nije bolje od malo ljubavne jurnjave, a Bik će vam je i te kako pružiti. Ako se spanđate sa njima, kada raskinete (a hoćete), napravit će vam scenu koju ćete dugo pamtiti. Proklinjaćete sebe što ste uopšte ulazili u vezu sa njim.

Bik

Imate tendenciju da preozbiljno gledate na stvari, ali to nije slučaj sa Strelcem. Njegov „šta god“ stav će te dovesti do ludila, a onog trenutka kada pokušate da ga zaključate u vezu, otići će. Jedina stvar koja će vam nedostajati u vezi sa ovim znakom bit će sve te male psihološke igre koje ste redovno upražnjavali.

Blizanci

„Ustaj!“ – ovoga ćeš se naslušati ako se smuvaš sa Jarcem. Najviše mrziš kada ti je dosadno, a to će ti postati redovna stvar ako odlučiš da budeš sa Jarcem. On je jednostavno previše vredan i praktičan za tebe, ali vezu će stvarno uništiti njegova beskompromisna iskrenost. Ponekad ti nije potreban brutalno iskren odgovor – već osoba koja će te nasmejati.

Rak

Sve što želiš jeste malo mira, sigurnosti i podrške. Da li je to mnogo? Za Vodoliju svakako jer on voli zabavu i slobodu. Njegova emotivna odvojenost ti neće mnogo pomoći u trenucima u kojima ti je potrebna podrška i tada ćeš misliti da je jednostavno bolje da budeš sama. I bićeš u pravu jer je bolje biti singl Rak nego Rak u vezi sa Vodolijom.

Lav

Lavovi vole da se okruže zabavnim ljudima koji će im pomoći da budu još više u centru pažnje. Ako se smuvaš sa Škorpijom, vrlo brzo će te spustiti na zemlju i ugušiti svojom posesivnošću.

Devica

Ako postoji jedna stvar koju ovaj znak prezire, to je jurnjava. A upravo to je nešto što Strelac obožava. Njegov opušten stav će te dovoditi do ludila i nikada nećeš znati kako zaista stoje stvari u vezi. Kao Devica znaš šta sve nije dobro za tebe, a Strelac je možda najgora stvar.

Vaga

Vage vole harmoniju, ali to ne znači da stvari uvek moraju da budu iste. Istina je da će te Devica potpuno ugušiti svojom potrebom da uvek bude u pravu, a sve ono zabavno i fabulozno u vezi sa tobom će vrlo brzo izbledeti.

Škorpija

Moramo da priznamo da između Ovna i Škorpije postoji određena hemija – ona koja iz vas izvlači samo najgore. Kada ste zajedno fokusiraćete se samo na sopstvene potrebe i nećete mariti za potrebe partnera. Ovan želi da stvari uvek budu po njegovom, a Škorpiji to uopšte ne odgovara. Veza bez popuštanja samo će ti doneti frustraciju i bol.

Strelac

Bik i Strelac su dve potpune suprotnosti i nemaju gotovo ništa zajedno. Bik voli da igra bezbedno i u vezi bi se osećala gotovo ugušeno, a znaš da to ne možeš da podneseš. Ali to nije sve. Bikovi ne vole promene, a one su za tebe pokretačka energija.

Jarac

Na svu sreću, nisi u opasnosti da se smuvaš sa Lavom. Odmah ćeš shvatiti koliko ste drugačiji i da nema šanse da vaša veza uspe. Jarac je lojalan, kreativan i okrenut ciljevima, a Lav je isuviše okrenut sebi. Sa druge strane, sigurno nemate mnogo prijatelja Lavova, pa su šanse za bilo kakvu vezu sa njim time još manje.

Vodolija

Vodolija i Rak su toliko loši partneri da to treba spomenuti dva puta. Rak će za Vodoliju biti isuviše emotivan i sebičan, dok će te manjak podrške izluđivati.

Ribe

Iako su Vage veoma šarmantne, mogu ponekad da budu bezosećajne. Iako to neće misliti, desiće se da ti povredi osjećanja. Mogu da ti nanesu bol i potom šarmom izvuku još jednu šansu samo da bi ponovo uradile isto. Raskidi između Riba i Vaga poznati su po tome što mogu da traju čitavu večnost.