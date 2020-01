Žestoko sprdanje na Tviteru „Kako će Hari naći posao kad nema ni prezime“ (foto)

Princ Hari i Megan Markl objavili su da se povlače s dužnosti kraljevske porodice i da će od sada sami zarađivati svoj novac. Par je najavio i da će se preseliti u SAD, a reakcija na njihovu odluku ne nedostaje.

This is 💯% the absolute best front page I've ever seen #Megxit pic.twitter.com/tLie3jcIfK — シ Ed Gex (@EdDJGex) January 9, 2020

Niko nije poverovao da Megan i Hari odlaze jer žele finansijsku nezavisnost, nego su mnogi zaključili da je Megan ubedila Harija da napusti porodicu i ode s njom u Ameriku.

Neki su ozbiljno kritikovali britanskog princa zbog ove odluke, dok ih tviteraši žestoko ismevaju.

Odluku o napuštanju dužnosti internet je već prozvao Megxit, a fora ima napretek.

„On više nije princ Hari, on je sad muž Megan Markl.“

„Ovako je reagovala Kraljica kada je shvatila da Megan odvaja princa od porodice…“

The Queen to Meghan Markle after she snatched Prince Harry #Megxit pic.twitter.com/fByM711LoG — M I C H U (@MichuEmenalo) January 9, 2020

„Imamo priču za treći deo Princezinih dnevnika…“

I think Princess Diaries 3 just found their plot line. #Megxit pic.twitter.com/5vRjnZdzTR — P.S. You’re Wrong: A Pop Culture Podcast (@psyourewrong) January 9, 2020

„Ovako je bilo u palati juče…“

actual footage from inside buckingham palace tonight #Megxit pic.twitter.com/0UOBd9ajtt — JOE (@jxebxck) January 8, 2020

„Kako će Hari da nađe posao, lik nema prezime?“

„Ovako odlaze…“