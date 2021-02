Gejts se vakcinisao, ali i dalje nosi masku – želi da bude primer

Milijarder I filantrop Bil Gejts primio je drugu dozu vakcine protiv Covida 19 pre sedam dana, saopštio je tokom intervjua u aplikaciji mreže Clubhouse.

Ali, iako je saosnivač Majkrosofta sada potpuno vakcinisan, kaže da još uvek sledi mere zaštite protiv korona virusa, poput nošenja maske.

– Želim dati dobar primer – rekao je Gates.

– I ako ste vakcinisani, još uvek možete biti prenosilac virusa – dodao je.

Dodao je kako stručnjaci koji se bave prevencijom bolesti kažu da čak i ljudi koji su u potpunosti vakcinisani protiv Covida i dalje trebaju da prate uputstva službi za javno zdravlje.

Iako se pokazalo da su vakcine koja se koriste od Moderne i Fajzera vrlo delotvorna u prevenciji teških komplikacija i smrti od Covida, u ovoj fazi nije jasno sprečavaju li prenos virusa, objašnjava Gejts.

– Neću prestati da nosim maske i da budem oprezan, posebno oko starijih ljudi koji nisu vakcinisani – rekao je Gates u razgovoru sa Sorkinom.

– Tek kasno u proleće ili leto doći ćemo do broja slučajeva zaraze kod kojega možete značajno promeniti model svog ponašanja – rekao je Gejts i dodao je da planira da nosi masku i tokom jeseni, dok stopa infekcije značajno ne padne, dodajući da to i nije tako veliki problem, prenosi portal Make it.

