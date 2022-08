Stručnjaci otkrili koliko bi seks trebalo da traje, a odgovor će mnoge iznenaditi

Australijanka Nađa Bokodi otkrila je da joj je o trajanju seksa pitanje postavio prethodni partner, nakon što je ona rado stala sa seksualnim aktivnostima nakon 20 minuta, dok je on želeo da nastavi još satima.

– Ali posle sat i po prekinula sam naš seks maraton – rekla je Nađa.

– Celonoćne seksualne aktivnosti možda su mi bile bezrazložno privlačne u mojim 20-im, ali nakon 30-te, jedina dugotrajna fizička aktivnost za koju je moje telo spremno je gledanje filmova dok sam ugodno umotana u ćebe i grickam kokice – rekla je.

Nađa je malo istraživala i pronašla studiju iz 1948. godine koju je sproveo istraživač seksa Alfred Kinsi u kojoj je zaključio da tri četvrtine muškaraca završi nakon dva minuta.

Međutim, pronašla je rad iz 2008. godine objavljen u časopisu The Journal of Sexual Medicine koji kaže da prosečni seksualni odnos traje između tri i sedam minuta, a još jedna studija je otkrila seksualni raspon od samo 33 sekunde do skoro sat vremena.

– Zanimljivo, iako istraživanja velikom većinom pokazuju da je ženama potrebno više vremena nego muškarcima za orgazam tokom partnerskog seksa, tipično su muškarci, a ne žene, ti koji žele da seks duže traje – nastavila je.

– Ovo može, barem delimično, biti posledica uticaja pornografije – objašnjava.

– Istraživanja sugerišu da se najmanje četvrtina mladih starih od 18 do 24 godine oslanja na pornografiju kako bi saznali nešto o seksu. A s obzirom na naglasak na izdržljivim erekcijama i maratonskom seksu moguće je da bi muškarac mogao loše da se seća ako ne može da izdrža više od 10 minuta – objasnila je Nađa, a piše britanski Sun.

– Zaista, ne postoji nešto što je normalno kada je u pitanju seks – dodaje.

Viralni TikTok video, koji je skupio četiri miliona pregleda, prikazuje ženu koja pita ‘Koliko dugo seks treba da traje?’

U snimku žena kaže: ‘Razgovarala sam s ovim mladim devojkama ovde, a one su rekle: ‘Ako ne traje sat vremena… Jedan sat???’

– Kome tako dugo traje seks? Samo seks? Sat vremena? Ne, draga. Petnaest, najviše 20 minuta. Nakon toga, vreme je da se pomerite, gospodine – kaže.

Ljudi su se brzo javili sa svojim stavovima i preferencijama vezanim za trajanje seksa, a jedna od njih je napisao: ‘Nakon 15 minuta pravim spisak za kupovinu.’

– Tužna sam zbog svih vas. U vezi sam 20 godina i naš seks zna da traje satima. Recimo, dva ili tri sata uživanja – napisala je jedna žena u komentarima.

