Veliki MESEČNI horoskop za AVGUST 2021.

Ovan

Posao: Polje posla je pod jakim uticajima planeta koje donose promene. Ovi uticaji Vama mogu doneti novi posao, promenu posla, kao i promenu na samom poslu koji trenutno radite. Dosta nervoze i tenzije pratiće Vas do kraja meseca, što može doneti netrpeljivost sa kolegama, nadređenima…pa pripazite. Oni koji su nezaposleni ovog meseca će imati dosta sreće i povoljnih poslovnih prilika, savet je da se maksimalno angažujete kako biste ove uticaje iskoristili.

Ljubav: Za Ovnove povoljan mesec za ljubav. Planete obećavaju lepu saradnju muškog i zenskog principa, u harmoničnim su aspektima, pa donose usklađenost. Strasti će biti naglašene, ljubavna čarolija se stvara, očekujte mnogo lepih trenutaka sa voljenom osobom. Oni koji su u dužim vezama kao i brakovima, imaće jako lep period sa voljenom osobom. Slobodni Ovnovi će tokom meseca imati puno uspeha sa suprotnim polom, vaša energija i samouverenost neće ostati nezapažena.

Zdravlje: Osetljiva tačka su kosti, kolena i glava. Više se odmarajte.

Bik

Posao: Polje posla je povoljno postavljeno i može doneti dosta uspeha, kroz neku promenu koja je moguća krajem meseca. Imaćete dobru saradnju sa kolegama i nadređenima, a takođe očekujte i porast finansija, naročito krajem meseca. Za nezaposlene Bikove nije baš povoljan period da nađu adekvatan posao, najbolje je da se strpite još neko vreme. Onima koji su u privatnom biznisu posao je stabilno postavljen, naročito ukoliko posao ima veze sa hranom ili nekretninama.

Ljubav: Vladarka vašeg znaka Venera, donosi vam pojačanu potrebu za kontaktom i komunikacijom sa partnerom. Oni koji su slobodni najpre će sresti zanimljivu osobu preko društvenih mreza ili preko prijatelja. Ovaj uticaj donosi dosta flerta, komunikacije, ali isto tako i sklonost paralelnim vezama. Lako se mogu pojaviti dve osobe koje će vam jednako biti interesantne. Za one Bikove koji su u dužim vezama, a naročito u braku, uticaj planeta otežava komunikaciju sa partnerom i unosi nervozu u vaš partnerski odnos, savet je da budete maksimalno tolerantni.

Zdravlje: Slaba tačka – nervoza, ali i mogući problemi sa varenjem i kožom. Povedite računa o ishrani jer je moguće da nabacite veoma lako koji kilogram više.

Blizanci

Posao: Osetljiv uticaj aspekata na Vaš znak može doneti i probleme na poslu. Mogući su nesporazumi sa kolegama ali i sa nadređenima, pa pripazite. Ipak, ovaj uticaj je prolaznog karaktera, tako da ćete naći na kraju uspešno rešenje. Za one koji su nezaposleni sada lako mogu naći neki posao, i to baš preko interneta. Ako ste zainteresovani za tako nešto, ovaj mesec je povoljan za nove početke. Onima koji se bave privatnim poslom, moguć je manji zastoj, pa pripazite u ovom periodu naročito na finansije, mogući su neplanirani troškovi.

Ljubav: Trenutni tranziti doneće vam privlačnost, lakoću u komunikaciji, povećan smisao za humor, tako da ćete veoma biti zanimljivi suprotnom polu. Oni Blizanci koji su slobodni sada lako mogu naći emotivnog partnera/ partnerku jer ovaj uticaj to obećava. Oni koji su u dužim vezama mogu osetiti neku monotoniju, a mnogi ce ući u flert ili čak i avanturu sa osobom koju poznaju na neki način kroz posao, ili neke poslovne prilike. Za one koji su u braku nije situacija bas najbolja. Partner će biti naporan, zahtevan, a vi ćete želeti samo da se sklonite i pobegnete od problema, jer niste spremni ni za promene niti za neke ozbiljne razgovore.

Zdravlje: Rasejanost, napetost i nervoza pratiće Vas skoro celog meseca. Najbolje da se što više odmarate, a dobar san bi mogao dosta da pomogne. Nađite neki hobi koji će vam zaokupiti pažnju, to će Vas relaksirati i odvojiti od preteranog razmiljanja kojem ste skloni.

Rak

Posao: Polje posla nosi jako lep uticaj Sunca u znaku Lava i donosi uspešnost kao i mogućnost napredovanja. Imaćete podršku nadređenih u svakom smislu, a vaše zalaganje i odanost biće nagrađeni. Onim Rakovima koji su na većoj poziciji jako je povoljan period u kojem ćete imati podršku kolega i dobre dogovore za dalje poslovanje. Rakovi koji su u privatnom biznisu takođe su pod jakom zaštitom planeta tokom ovog meseca. Imaćete nove lepe ideje kao i mogućnost za njihovu realizaciju.

Ljubav: Pratiće vas osetljivost tokom celog meseca kao i veća potreba za bliskošću sa partnerom. Moguće da će to na neki način i smetati vašem partneru koji će misliti da ste postali posesivni. Jako je važno da tokom ovog meseca budete tolerantniji u svakom pogledu. Oni koji su u braku imaće nesuglasice u partnerskom odnosu, pa pripazite. Sada je jako povoljan period za one Rakove koji su slobodni. Poznanstvo sa mlađom osobom neće vas ostaviti ravnodusnim, tako da je veoma moguć ulazak u emotivnu vezu, naročito druge polovine meseca.

Zdravlje: Slaba tačka tokom ovog meseca su grlo i sinusi, razmislite o nekoj kombinaciji vitamina koji podizu imunitet.

Lav

Posao: Tokom celog meseca bićete zauzeti poslom i novim poslovnim strategijama. Ovaj mesec donosi mnoštvo lepih ideja koji Vam posao mogu podici na veći nivo. Mnogi od Vas će razmišljati i o promeni posla, a mnogi će zeleti da se okušaju u privatnim vodama. Ipak, bolji dani tek dolaze, pa sačekajte. Za Lavove koji su nezaposleni i traze posao, ovaj mesec moze doneti povoljne vesti kao i ozbiljne dogovore. Imaćete podršku od osobe koja će imati uticaj da Vam pomogne.

Ljubav: Polje ljubavi je pod uticajem koji moze doneti dosta nervoze kao i nesuglasice u partnerskom odnosu. Partner će biti dosta zahtevan, pronalaziti greške i kritikovati Vas, što će vama dosta teško padati, imaćete potrebu i da se odvojite od partnera na neko vreme. U ovom periodu mnogi od Vas mogu doći u situaciju da prekinu vezu, dosta nagomilane energije koja će remetiti vas partnerski odnos, pa pripazite. Slobodnim Lavovima smeši se ljubav sa osobom koju upoznaju preko prijatelja ili društvenih mreza. Povoljna postavka planeta donosi mogućnost da vam se svidi osoba koja je kvalitetna i koja moze postati kanditat za ozbiljniju priču.

Zdravlje: Slaba tačka ovog meseca mogu biti noge i kolena. Više šetajte a preporučljivo je da radite vezbe istezanja.

Devica

Posao: Uticaj planeta donosi povoljnosti na poslu, dobar odnos sa saradnicima, dobitke, mogućnost napredovanja. Posao će biti naklonjen tokom celog meseca, imaćete osećaj da ste sve uradili kako treba, a to će vam dati zadovoljstvo i unutrašnji mir. Tokom meseca tranziti vam daju mogućnost da dobijete neke nove poslovne ideje, a u tome ćete imati podršku i pomoć mlađe osobe kao i uspešnu saradnju. Za nezaposlene Device nije baš najbolji period za pronalaženje posla, neki dogovori će se odlagati, sve nekako visi u vazduhu, vrlo je moguće da ćete ceo mesec provesti čekajući da se nešto konkretnije desi.

Ljubav: Ovaj mesec je jako povoljan za Device koje su u tajnim vezama, ili nekim tajnim kontaktima. Imaćete prilike da pobegnete od stvarnosti i da napunite baterije kroz susrete sa voljenom osobom, ali neko blago nepoverenje i sumnjičavost će vas pratiti tokom celog meseca. Obratite pažnju na komunikaciju, jer lako može doći do nerazumevanja i pogrešnog tumačenja istine. Za one koji su u bračnim vodama može se reći da nastupa period kada ćete i vi ali i vaš partner imati potrebu da se osamite, u najekstremnijim slučajevima moze doći do udaljavanja ili monotonije u vezi

Zdravlje: Slaba tačka su želudac kao i sistem za varenje. Obratite pažnju na ishranu i unosite u organizam što više tečnosti.

Vaga

Posao: Tokom ovog meseca ćete dosta razmišljati o poslu, ali i poslovnoj budućnosti. Imaćete potrebu da stvorite širu sliku svega što vas interesuje, da napravite dobru strategiju, kao i jasan plan kako ćete korak po korak moći da realizujete ono što želite, a na taj način i da se još više približite svom cilju. Povoljan je period za učenje, sve vrste edukacije, polaganje ispita i spremanje istih. One Vage koje se bave pisanjem, podučavanjem, medijima ili izdavaštvom, imaće dosta uspeha u svom poslu.

Ljubav: Povoljan aspekt planeta doneće stabilnost u emotivnim odnosima. Povoljan je period da se bivše ljubavi vrate i da postanu opet deo vaše sadašnjosti. Za mlađe Vage jako interesantan period u ljubavi, planete donose dosta flerta, udvaranja, kao i mogućnost ostvarenja emotivne veze zbog jakog uticaja tranzita. Za one koji su u dužim vezama ili braku, takođe dolazi harmoničan period sa voljenom osobom. Sada ćete moći da lagano razrešite neke nedoumice iz prethodnog perioda i da učvrstite i osvežite vaš odnos sa voljenom osobom.

Zdravlje: Odlično!

Škorpija

Posao: Povoljni aspekti planeta doneće vam neke nove ideje vezane za posao kao i jasnu viziju kako da ih ostvarite. Mnogi od Vas će se odvažiti da promene posao, a mnogi će pokušati da se oprobaju u sasvim novim poslovnim sferama. Ovaj uticaj će u vama probuditi jaku želju da kroz posao napredujete, da se popnete na jedan stepenik više, pa makar to i značilo da ćete morati da rizikujete. Za one koji su nezaposleni jako povoljan period da preko prijatelja nađete posao, naročito ako je taj posao povezan sa tehnikom, elektrotehnikom, IT,kompjuterima…

Ljubav: Povoljan uticaj planeta doneće vam jaku privlačnost i uspeh kod suprotnog pola. Partner će vas pratiti u svemu, imaćete usklađenost u željama i namerama. Za one koji su u bračnim vodama takođe je povoljan period. Imaćete vise vremena da se posvetite partnerskom odnosu i ponovo probudite vatru u ljubavnom odnosu koja je već neko vreme nedostajala. Za slobodne Škorpije jako povoljan period da se približite i ostvarite kontakt sa osobom koja Vam se već neko vreme dopada. Imajte inicijativu.

Zdravlje: Slaba tacka mokraćni putevi i bešika.

Strelac

Posao: Polje posla vama nosi nove početke, imaćete potrebu da postavite novu strukturu i da odbacite sve stare delove koje vam više ne služe. Ukoliko se bavite poslovima povezanim sa trgovinom, saobraćajem, marketingom, povoljan je period i da započnete nesto novo. Ukoliko planirate da kupujete ili prodajete nekretninu, savet je da se strpite još neko vreme. Nezaposlenim Strelčevima je povoljan period da pronađu posao, ako puno ne birate moći ćete tokom meseca da se zaposlite .

Ljubav: Polje ljubavi je pod uticajima koji nose jako lepu energiju. Tranzit planeta kroz vaše polje partnerskih odnosa donosi lep potencijal za ljubav. Oni koji su slobodni najpre će upoznati nekog na javnom mestu ili preko prijatelja. U pitanju je mlađa, komunikativna osoba koja će vam se veoma dopasti. Za one koji su u bračnim vodama takođe je povoljan period da se približite jedno drugom, ostvarite dobru komunikaciju, a takođe i da pronađete načina da se lepo zabavite kroz šalu, smeh u društvu voljene osobe.

Zdravlje: Slaba tačka su donji deo leđa, kukovi i noge.

Jarac

Posao: Posao je stabilno postavljen, Vi nigde ne žurite jer znate dobro da vreme radi za Vas. Sada ćete imati vremena da neke stvari popravite, unapredite, i stvorite još stabilnije uslove za posao u narednom periodu. Oni koji su nezaposleni čuće povoljan glas u vezi posla, a moguće je i da već napravite dogovor za neki novi početak. Problem Vam može zadavati osoba rođena u znaku Ovna, koja će u posao unositi nepotrebnu žurbu i tenziju. Bitno je da se ne nervirate, jer sve će doći na svoje mesto vrlo brzo.

Ljubav: Polje ljubavi je pod uticajima koji nose dosta osetljive emocije. Partner će od vas traziti zaštitu i razumevanje koje Vi svakako nesebično dajete, pa će vas zbuniti tolika preosetljivost. Sada je jako povoljan period da ostvarite blizak odnos sa partnerom, da otkrijete sve tajne jedno drugom, što će stvoriti još veći sklad u vašoj vezi. Slobodnim Jarčevima moguće je poznanstvo sa nešto starijom osobom koju upoznaju preko prijatelja. Dosta dobre komunikacije, zajednička interesovanja, slični pogledi na život…veoma je moguće da uđete u vezu koja dobija ozbiljniji tok.

Zdravlje: Slaba tačka su su kolena, zglobovi…više šetajte, a pomogle bi i neke lagane vežbe istezanja i razgibavanja.

Vodolija

Posao: Tranzit planeta kroz Vaš znak zahtevaće veću ozbiljnost i posvećenost poslu. Nećete više razmišljati od danas do sutra, već ćete imati potrebu da napravite jedan veći biznis plan za duži vremenski period. Od vas se zahteva da postavite novu strukturu, da postavite nove temelje i ciljeve vezane za posao i karijeru. Mnogi od vas će odbaciti nepotrebno, i fokusirati se na one stvari koje će vam doneti uspeh u budućnosti, a zasnovane na čvrstim i kvalitetnim osnovama. Povoljan je period za učenje, edukaciju, kao i za dovršavanje započetih stvari za koje niste ranije imali toliko vremena.

Ljubav: Za slobodne Vodolije sjajan je period za nova poznanstva i to naročito preko polja prijatelja ili društvenih mreža. Ovaj uticaj donosi dosta dobrog i interesantnog razgovora, smeha, šale…i to će vam veoma prijati. Moguće je da upoznate pametnu, obrazovanu osobu, mladoliku, ili pak mlađu od vas, koja će vas veoma zainteresovati i privući. Za one koji su u braku takođe sledi period harmonije i dobrog druženja, što će unaprediti i učvrstiti Vaš ljubavni odnos. Za one koji su u tajnim vezama sledi period zatišja.

Zdravlje: Napetost i nervoza će biti prisutni tokom meseca, ostavite brige po strani i pokušajte da se zabavite čitanjem neke interesantne literature kao i gledanjem dobrih filmova, to će dosta pomoći.

Ribe

Posao: Tranzit planeta donosi Vam rasejanost i konfuziju u mislima što se lako moze odraziti i na Vaš posao. Budite oprezni sa potpisivanjem dokumenata, sa papirologijom naročito, jer se u tom delu lako mogu napraviti neke greške i propusti. Ovaj uticaj takođe može doneti i nesporazum u komunikaciji ili da pogrešno tumačite tuđe reči, a takođe se moze lako desiti da taj nesporazum nepovoljno deluje na poslovni tok, pa budite oprezni. Za one koji su nezaposleni nije baš povoljan period za neke nove početke, pa se strpite još neko vreme.

Ljubav: Polje ljubavi je pod jakim uticajem planeta, što je pogodno za tajne ljubavne veze, ali nije tako povoljno za odnos sa stalnim partnerom jer se može lako pojaviti neka sumnja ili neiskrenost, što bi vas dosta uznemirilo. Savet je da odmah ne reagujete, već da pustite da se situacija sama iskristališe, iz razloga da ne biste ulazili u nepotrebne svađe i još više zatezali vas odnos sa voljenom osobom. Za one koji su slobodni povoljan je period za romantične susrete, udvaranja, zavođenje, sada je povoljno vreme da ostvarite strastven odnos sa osobom koja najverovatnije nije slobodna, a ta veza nema baš stabilne osnove za budućnost.

Zdravlje: Odlično!

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.