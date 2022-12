Ko bi pobedio u trci na 100 metara između Đokovića, Mbapea i Vestbruka?

U modernom sportu tehničke sposobnosti takmičara sve više napreduju, a još je veći naglasak na fizičkoj spremnosti sportista. Napretkom tehnologije, medicine i metodologije treninga vidi se da je svaka iduća generacija sportista, skoro bez obzira na disciplinu u kojoj se takmiče, brža i jača.

Naročito je važna brzina, koja se odavno posmatra kao bitna karakteristika i u sportovima koji se ne odvijaju na atletskim stazama.

Titulu najbržeg čoveka i dalje nosi legendarni Jamajčanin Jusein Bolt koji je 2009. na Svetskom prvenstvu u Berlinu 100 metara istrčao za 9.58 sekundi i tako postavio svetski rekord koji je neoboren do danas. Novinar španskog lista Marka Alvaro Roka pokušao je da izračuna koliko bi za Boltom u njegovoj disciplini zaostajali najbrži pojedinci iz ostalih sportova.

Mbape najbliži Boltu

Roka je uzeo najvišu brzinu sprinta raznih sportista i prema njoj izračunao koliko bi im trebalo da prevale 100 metara uz nešto sporiju brzinu na startu trke. Nije preveliko iznenađenje što bi najbliži Boltu bio Kilijan Mbape, munjevito brz i ubojit napadač PSG-a i Francuske.

On se u jednoj utakmici Lige 1 protiv Monaka na vrhuncu sprinta kretao brzinom od 38 kilometara na sat (Boltova najviša brzina je 44.72 km/h) i, prema proračunima, na atletskoj stazi 100 metara kompletirao bi za tačno 11 sekundi, što znači da je Mbape 0.95 sekundi sporiji od olimpijske norme za muške sprintere.

@DjokerNole is running to well deserved number 1 place at the end of the season🕺🐊🎾🏆🥇❤ Next stop: @RolexPMasters . Idemoo champ! You can do this!🔝💪 #Nole #WorkHard #DreamBig #RoadTo1 pic.twitter.com/aa4WYkCUs3

— Elena (@ela981) October 26, 2018