Đukanović objavio kolika mu je plata, ali na ključni podatak stavio – „veto“

Milo Đukanović, aktuelni lider vladajuće DPS i najverovatnije ponovo kandidat za predsednika Crne Gore na izborima u aprilu, prijavio je novi radni angažman u svojoj firmi d.o.o. Kapital invest“, gde je, kako je naveo, savetnik za ekonomsko-finansijske projekte.

Đukanović je to naveo u podacima o imovinskoj karti, dostavljenim Agenciji za sprečavanje korupcije ASK, godinu po prestanku funkcije, piše Dan i tvrdi da on Agenciji nije dozvolio da prekontroliše njegove eventualne bankarske račune i moguće poreklo novca.

Prema zvaničnim podacima, Đukanović prima platu samo u d.o.o. „Kapital investu“, gde mesečno zarađuje 1.500 evra.

Predsednik je i Košarkaškog saveza Crne Gore, u kome ne prima nadoknadu.

On je stoprocentni vlasnik firme „Kapital invest“, polovine firme „Global Montenegro“, te 25 odsto akcija „Univerzitasa“, u okviru kojeg radi „Univerzitet Donja Gorica“ (UDG).

Prema imovinskom kartonu Đukanovića, firma „Global Montenegro“ poseduje zemljište u Budvi površine 20.130 metara kvadratnih koje je pod hipotekom.

Za Đukanovićevu firmu „Kapital invest“ nema podataka o nekretninama, a u njenom vlasništvu je automobil marke „audi A6“. Đukanović je vlasnik stana od 187 metara kvadratnih u Podgorici. Na njegovo ime vode se i ruševine objekata od 30, odnosno 40 metara kvadratnih, koje je kupio u Nikšiću.

Đukanović poseduje i pašnjak 5. klase u katastarskoj opštini Kočani, veličine 440 kvadrata. Osim tog pašnjaka, poseduje još dva od 805 i 243 kvadrata, takođe, u Kočanima.

(Tanjug)