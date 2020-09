Teniser se jedva zaustavio da ne ponovi Novkov ispad – nastradala je banana (video)

Mladi Rus Andrej Rubljov izgubio je u četvrtfinalu US Opena od sunarodnika Danila Medvedeva 3:0 u setovima (7:6, 6:3, 7:6) i malo je falilo da mu se ponovi incident koji je skupo koštao Novaka Đokovića pre nedelju dana.

The moment Rublev decided not to do a Djokovic 😅#USOpen pic.twitter.com/ScB80LXQrL

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 10, 2020