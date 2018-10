Skandal trese Belu kuću: „gola Melanija“ pleše u Ovalnom kabinetu (video)

Reper T.I. uvredio je Kanje Vesta (Kanye West), ali i prvu američku damu Melaniju Tramp u videospotu u kom žena nalik na nju izvodi striptiz u Ovalnom kabinetu Bele kuće.

„Kako to može biti prihvatljivo, napisala je na Tviteru portpartol Melanije Tramp i pozvala na bojkot spota.

„#Odvratno#bojkotujteT.I“, napisala je.

Međutim, videospot je objavljen u petak kada ga je reper postavio na svome Tviteru, a odgledalo ga je već 8,5 miliona ljudi.

T.I. se u spotu pojavljuje kao bezbednjak i posmatra kako Donald Tramp napušta Belu kuću helikopterom, a zatim se u Ovalnoj sobi nalazi sa ženom nalik Melaniji Tramp. Žena je obučena samo u jaknu kakvu je nosila Melanija Tramp s natpisom na leđima „I really don’t care, do u?“ (Baš me briga, a tebe?)

Žena u spotu zatim skida jaknu i gola seda za radni sto predsednika za kojim je već T.I. pa zajedno razbijaju sve po Beloj kući.

Spotom je reper hteo da promoviše svoj novi album, ali i da se obračuna s drugim reperom i bivšim prijateljem.